Elsa Raposo vive dias difíceis. Após celebrar o seu 59.º aniversário, a apresentadora usou as redes sociais este domingo, dia 20 de agosto, para revelar que sofre de cancro de pele e apelar a que as pessoas tenham mais cuidado com a exposição ao sol.

"Daqui do meu canto sem interessar o quanto ainda tenho por viver, o meu diagnóstico que chegou a semana passada foi positivo. Tenho cancro de pele", começou por escrever Elsa Raposo, contando que quando soube o resultado se sentiu assustada, tendo salientado a importância do apoio dos que lhe são mais próximos.

"Queridos, o sol é um gigantesco inimigo. Camas de bronzeamento solar são veneno! Os erros do passado bateram à minha porta", continuou, partilhando ainda que será operada já esta terça-feira.

"Não poderia estar mais feliz por ter de ser já e por abraçar isto muito consciente e com sentido de bondade. Já sei que depois da operação vou continuar vigiada e dos possíveis tratamentos", acrescentou ainda a apresentadora.

Recorde-se que Elsa Raposo já sofreu de alguns problemas de saúde, como uma embolia pulmonar e um esgotamento, que a obrigou a internamento hospitalar.

