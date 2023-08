Britney Spears está a atravessar uma fase particularmente delicada da sua vida.

Na última semana foi anunciada a separação da cantora, de 41 anos, e de Sam Asghari, de 29. O ex-casal subiu ao altar em junho de 2022 e estavam juntos há seis anos.

Após o bailarino ter informado que já teria dado início ao processo de divórcio, a cantora usou também as redes sociais para confirmar a notícia, afirmando ainda que se tem "feito de forte há demasiado tempo". Pode ler o comunicado da cantora aqui.

Entretanto Britney voltou a usar a sua conta no Instagram para publicar dois vídeos. No primeiro a artista aparece deitada na cama, sem roupa, a fazer várias poses, e noutro pode ser vista com um minivestido verde justo junto a alguns amigos, que a seguram ao colo. Ambas as publicações têm os comentários desativados, tal como os restantes 'posts' da cantora, mas contam já com mais de 300 mil gostos cada uma.

Leia Também: Britney Spears não vai ceder custódia de cães para ex-marido