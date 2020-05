Elon Musk e a cantora Grimes foram pais de um menino. A grande novidade foi confirmada nas redes sociais do CEO da Tesla, onde este fez questão de mostrar ao mundo as primeiras fotografias daquele que é o seu sexto filho.

"A mãe e o bebé estão ambos bem", escreveu o pai babado no Twitter.

Questionado sobre o qual o nome do bebé, Elon Musk respondeu com a seu habitual sentido de humor: "X Æ A-12 Musk".

Recorde-se que de entre os restantes seis filhos do empresário, todos fruto do casamento com Justine Musk, apenas cinco estão vivos. O primeiro filho do ex-casal morreu ainda em bebé.

