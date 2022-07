Depois de ter partilhado um tweet no dia 21 de junho, Elon Musk voltou a recorrer ao Twitter este fim de semana.

Na rede social, o CEO da Tesla, de 51 anos, destacou uma fotografia onde aparece junto do Papa Francisco com os filhos Griffin e os trigémeos Kai, Damian e Sax, fruto do casamento terminado com Justine Wilson.

"Honrado por conhecer o Papa Francisco", escreveu na legenda da imagem.

