Foi através das stories da sua página de Instagram que Elma Aveiro mostrou aos seguidores o seu patudo e revelou-se impressionada com o mesmo.

"Não aguento este cachorro, não me larga. Deita-se ao meu lado, parece uma pessoa, meu Deus. Com patas no ar, dorme e parece um bebé", começou por dizer numa primeira partilha.

"Nunca vi um bicho como este, a ver televisão comigo, incrível. Não aguento", acrescentou numa outra publicação. Veja abaixo.



© Instagram



© Instagram

