Elma Aveiro não deixou sem resposta as perguntas que lhe foram feitas a nível amoroso. Questionada sobre a possibilidade de casar, a irmã de Cristiano Ronaldo não disse que estava com as portas fechadas para o amor.

"Porque não? Mas tinha de ser alguém muito especial e que me tratasse como se fosse um diamante. Não quero por menos", respondeu, de bom humor.



Ainda no campo amoroso, questionaram se estaria disposta a "refazer a sua vida".

"O futuro a Deus pertence. Mas tinha de ser uma pessoa que me proporcionasse uma vida de amor, respeito, lealdade e compreensão, o que vemos muito pouco por aí", confessou Elma.



