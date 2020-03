Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes vão equipar duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma ala do Hospital de Santo António, no Porto.

Um gesto solidário que a irmã do craque português, Elma, fez questão de destacar nas redes sociais.

Nas stories da sua página de Instagram, a madeirense mostrou-se, mais uma vez, orgulhosa de CR7, tendo partilhado a notícia e acrescentado: "Este é o meu irmão. Façam vocês a vossa parte".

