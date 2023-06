Elma Aveiro está pronta para aproveitar o melhor da vida, apesar das críticas de que possa ser alvo. A irmã de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem na sua página de Instagram na qual se mostra segura de si mesma.

"A vida é feita de escolhas. Eu escolhi ser feliz, caminhar com quem me acrescenta, e nada preocupada com o que dizem e pensam. Hoje eu escolho quem eu quero na minha vida e quem não quero. Eu sou uma joia rara que nem todos sabem valorizar e cuidar", defendeu.

Note-se que, recentemente, Elma foi alvo de uma resposta à letra por parte de Cláudia Nayara, criadora digital que se tornou conhecida por vender "réplicas originais" e que a acusou de viver "às custas" de Cristiano Ronaldo.

