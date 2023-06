Na sequência da troca de acusações e ofensas que tem marcado os últimos dias, Cláudia Nayara voltou a dirigir-se a Elma Aveiro mas, desta vez, através de um vídeo. A cantora diz que a irmã de Cristiano Ronaldo lhe chegou a comprar "réplicas originais", algo que a mesma negou.

Elma Aveiro disse ainda que Nayara é "palhaça" e garante que nunca falou com ela. A cantora, indignada, veio a público responder a tudo isto.

"Não era para perder o meu tempo com uma fulana que diz que não me comprou nenhuma mala. Olha, vou dizer-te uma coisa: acho melhor estares no teu cantinho e quando alguém te perguntar alguma coisa acerca de mim, eu tenho a tua morada. Eu ia adivinhar a tua morada porque eu agora meto cartas e adivinho", começou por dizer Nayara, em tom de ironia.

"Palhaça? Vou-te dizer que é a palhaça. Sabes como é que eu subi na vida? A trabalhar e à minha pala, fosse de maneira que fosse. Não foi à custa do meu irmão. Tu és quem és à custa do teu irmão, só isto", rematou, referindo-se a Cristiano Ronaldo.

Até ao momento, Elma Aveiro ainda não deu uma nova resposta.

Veja na galeria o vídeo destas novas declarações.

