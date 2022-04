Foi através das stories da sua página de Instagram que Elma Aveiro deu espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões.

Entre as mensagens que recebeu, Cristiano Ronaldo não ficou esquecido e houve quem perguntasse como é que está o craque e a restante família, depois de terem perdido um dos gémeos.

De recordar que o futebolista e a companheira, Georgina Rodríguez, estavam à espera de gémeos, uma menina e um menino, mas o rapaz acabou por morrer. Entretanto, a família já está em casa com a bebé.

"[Está] tudo bem, graças a Deus. A vida continua e há que cuidar do que cá estão", disse Elma Aveiro, falando de Cristiano Ronaldo e da família.

A morte do pai foi outro assunto destacado por um internauta. "Já superou [a morte] do seu pai? Do que mais sente falta dele?", perguntou um seguidor.

"Nunca se supera, mas também sei que ele não me quer triste. Por isso, tento viver o melhor possível", desabafou Elma.

No início do ano, Elma Aveio anunciou que ia fechar a loja de roupa que tinha no Funchal, ilha da Madeira. Tema que foi também comentado pela irmã de Cristiano Ronaldo.

Quando questionada sobre o motivo para já não ter a loja, respondeu: "Porque gosto de inovar e chegou o momento de mudar, e fazer outras coisas. Foram momentos inesquecíveis. Mas temos que mudar e viver outras aventuras".

