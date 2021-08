Cristiano Ronaldo partilhou uma mensagem nas redes sociais que marca o regresso ao Manchester United. Pouco tempo depois da publicação, a irmã de CR7, Elma Aveiro, destacou nas stories da sua página de Instagram algumas das palavras do craque.

De seguida, Elma voltou a falar do regresso do irmão ao estádio Old Trafford, mostrando-se ansiosa para ver o futebolista brilhar.

"A contar os segundos para te ver naquela casa de sonhos. Naquela onde guardamos tantas memórias que me marcaram para sempre, naquela que tantas vezes chorei de alegria e onde foi a última vez que o nosso pai te viu brilhar", disse.

Publicação de Elma Aveiro© Instagram

