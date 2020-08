Com todo o burburinho que se gerou em torno de Ellen DeGeneres com as acusações de ex-funcionários do programa 'The Ellen DeGeneres Show' sobre ambiente tóxico e episódios de racismo e assédio nos bastidores, o nome da apresentadora não para de somar polémicas. Os relatos de que a estrela norte-americana não transporta para os bastidores a boa disposição e generosidade que a caracterizam estendem-se agora para lá do talk show.

Chris Farah, uma antiga empregada de mesa, contou ao Daily Mail um episódio em que Ellen reclamou do estado da sua manicure quando a atendeu no restaurante vegetariano Real Food Daily, em 2014.

"Tudo ocorreu normalmente. Fui muito simpática e calorosa, fui realmente uma ótima empregada de mesa", recordou Farah, referindo que na altura Ellen não fez nenhuma queixa.

Contudo, passado uma semana, a funcionária foi confrontada pelos gerentes do restaurante se tinha atendido a estrela televisiva, uma vez que esta tinha feito uma reclamação porque as unhas da empregada de mesa estavam em mau estado.

Chris Farah confessa que ficou perplexa com a queixa, considerando a atitude de Ellen DeGeneres arrogante e maldosa.

