Ellen DeGeneres está a ser duramente criticada nas redes sociais depois de revelar que levou a mulher, Portia de Rossi, ao hospital no mês de março depois de ingerir três "bebidas de cannabis" e tomar comprimidos para dormir.

A confissão foi feita esta terça-feira, dia, 20, durante o programa de Jimmy Kimmel.

A apresentadora relata que encontrou a companheira no chão da sua casa de banho, visivelmente a sofrer com dores - levando-a para as urgências, onde foi submetida a uma cirurgia para retirada do apêndice.

"A Chelsea Handler tinha-me falado sobre estas bebidas de cannabis, chamam-se Cann", explicou. "Bebi uma, não senti nada, por isso bebi três, e depois tomei comprimidos para dormir", nota.

"Estou deitada na cama e percebo que ela [Portia] não. Saio, ela estava no chão e eu disse, 'não estás bem'. Ela disse que estava. E eu disse, 'não, a não ser que estejas a jogar Twister sozinha, não estás'. Por isso levei-a às emergências rapidamente", relatou, confirmando que foi ela a conduzir.

"Provavelmente não foi muito seguro. Não deveria estar a dizer isto", completou.

Com esta história não faltaram pessoas a criticar a celebridade notando que alguém poderia ter-se magoado caso tivesse acontecido um acidente.

Leia Também: Ator Marco Costa: "Tinha-me sido diagnosticado um início de depressão"