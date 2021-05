Insatisfeita com a sua imagem atual, Elisabete Moutinho fez uma redução mamária. A empresária de 30 anos, que tinha aumentado o peito em 2015, logo após a vitória na quinta edição do reality show "Casa dos segredos", exibido pela TVI, submeteu-se agora a uma cirurgia estética para diminuir o tamanho do busto. "Não me sentia à vontade para usar grandes decotes", justifica. "Já não me identificava com a imagem que tinha", assumiu a empreendedora em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias.

O cirurgião plástico Ângelo Rebelo foi novamente o eleito. "Decidi trocar as minhas próteses mamárias e diminuir o tamanho. Agora, tenho 360 mililitros e, antes, tinha 420", justifica a ex-namorada de Bruno Savate, que conheceu no primeiro reality show em que participou. "Confesso que estava com receio de me poder arrepender, porque nunca se sabe bem como é que vai ficar, mas o resultado ficou ótimo. Consigo ver muita diferença e estão exatamente do tamanho que eu queria", assume Elisabete Moutinho.