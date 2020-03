Elisabete Moutinho e o namorado, Pedro, resolveram durante o período de quarentena presentear os seus seguidores do Instagram com uma fotografia inspiradora sobre a pandemia do novo coronavírus.

A imagem mostra o casal a dar um beijo, surgindo ambos com máscaras de proteção.

"(...) Não se rendam ao medo. Não desistam. Passaremos juntos por este momento difícil, e venceremos! Vamos enfrentar todas as situações, mesmo as mais difíceis, com coragem, responsabilidade e esperança. Quanto mais rápido agirmos, mais rápido acabará. Vamos continuar a manter a distância, para assim salvarmos vidas, para que todos possamos beijar, amar, abraçar sem qualquer restrição", pode ler-se na legenda da publicação.

Leia Também: Elemento da equipa de Cristina Ferreira teve de fazer teste à Covid-19