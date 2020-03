Cristina Ferreira usou as suas redes sociais esta quinta-feira, dia 19, para revelar aos seus seguidores um dos motivos pelo qual o 'Programa da Cristina' deixou de ser feito em direto durante a presente semana. Além de ter sido uma medida de prevenção adotada pela SIC, a verdade é que a equipa da apresentadora estava particularmente preocupada pelo facto de um dos seus elementos apresentar sintomas de Covid-19.

"Um dos elementos da equipa apresentou sintomas no final da semana passada. Ficámos todos resguardados e a controlar a nossa saúde", começou por contar, revelando que apenas hoje soube o resultado dos testes: "Chegou agora o resultado e dá INCONCLUSIVO NEGATIVO".

O resultado foi positivo e levou Cristina a tomar uma decisão: na próxima segunda-feira o seu programa volta a ir para o ar em direto.

"Segunda vamos voltar em directo depois de garantirmos a segurança de todos", anuncia.

"Vamos voltar, com medo, mas com a certeza da importância que tem a televisão neste momento. Vamos voltar uns 5. Não vamos reunir em salas nem tomar o pequeno almoço juntos. Vamos trabalhar. Como milhares de portugueses continuam a fazer. Cumprindo as regras de segurança", garante, deixando por fim o aviso que não se cansa de dar a todos os portugueses: "Mas porque isto é mais grave do que alguns ainda pensam FIQUEM EM CASA. Os que podem. Nós vamos vivendo o dia a dia. E nada nos desviará do nosso caminho, onde o mais importante são as PESSOAS".

