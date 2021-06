De férias no Algarve com as respetivas namoradas, Francisco M. Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho - elementos da banda D.AM.A. - organizaram um almoço especial com os avós.

"As nossas maiores inspirações de vida num almoço que ficará para sempre guardado na caixa das melhores recordações. Avó Kika, Bé, Avô Armando e Avó Tina", pode ler-se na legenda das imagens que marcaram este momento especial.

Confira a galeria para ver as fotografias onde surgem também Angie Costa, namorada de Miguel Coimbra, e Bárbara Bandeira, companheira de Kasha.

