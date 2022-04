Aconteceu ontem, em Los Angeles, a apresentação do reality show 'The Kardashians', da plataforma Hulu, e Kourtney Kardashian escolheu para a ocasião um look elegante, mas com um pormenor cheio de sensualidade.

A socialite, de 42 anos, surgiu ao lado do namorado, Travis Barker, com um visual total black que se destacou pelo reduzido crop top que deixava parte do peito à mostra.

Para equilibrar o visual e torná-lo sofisticado, o crop top prolongava-se num género de capa e Kourtney completou o look com uma saia preta longa.

Veja na galeria.

