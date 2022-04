O clã Kardashian-Jenner reuniu-se para a estreia do novo reality, 'The Kardashians', da Hulu, na noite de quinta-feira, no Goya Studios, em Los Angeles.

Kim, de 41 anos, chegou ao evento de mãos dadas com o namorado, Pete Davidson, momento que rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional.

Para a ocasião, a celebridade escolheu um junto vestido prateado de Thierry Mugler, que deixou as suas curvas em evidência.

Por sua vez, Khloé impressionou com um modelo cor de champanhe, também ele justo, dando destaques a silhueta. Já Kourtney optou por um estilo gótico com um conjunto preto. A matriarca da família, Kris Jenner, escolheu um look largo, cor de rosa.

Veja na galeria algumas imagens da família no evento, com maior destaque para Kim Kardashian.

Leia Também: Kim Kardashian e Pete Davidson de mãos dadas em estreia de reality

Leia Também: Scott Disick posa pela primeira vez com nova namorada na red carpet