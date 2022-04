Scott Disick posou pela primeira vez na passadeira vermelha com a modelo Rebecca Donaldson, algo que aconteceu na estreia do novo reality show do clã Kardashian-Jenner - 'The Kardashians'.

A imprensa internacional nota que o ex-namorado de Kourtney Kardashian e a manequim foram 'apanhados' esta semana num bar em Malibu a almoçar, o que levou ao surgimento de rumores sobre um possível romance.

Note-se que Scott sempre foi uma presença regular nos reality da família, mesmo após a sua separação de Kourtney, com quem tem três filhos em comum - Mason, de 12 anos, Penelope, de nove, e Reign, de sete.

