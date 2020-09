Prometeu e cumpriu. Após as duas graves explosões que danificaram grande parte da cidade no passado dia 4 de agosto, Mika, que nasceu em Beirute, no Líbano, há 37 anos, escreveu uma carta aberta aos libaneses. "A música voltará a ouvir-se", prometia, então, o cantor e compositor britânico de ascendência libanesa, o mentor do grande concerto solidário, transmitido na internet, que se realiza no próximo sábado, dia 16, a partir das 20h00. Kylie Minogue é uma das estrelas que aceitaram o convite.

"Estou muito feliz por ajudar o meu amigo", afirma a artista. Com bilhetes a 10 €, o espetáculo "I love Beirut" pretende angariar fundos para a Cruz Vermelha Libanesa e para a associação Save the Children. Os interessados em oferecer mais podem fazê-lo através da plataforma digital GoFundMe, onde o artista lançou uma campanha. "A Kylie Minogue é um dos meus ícones pop preferidos de todos os tempos e vai atuar no espetáculo", anunciou o intérprete de "Love today" nas redes sociais.

Para além de Mika e de Kylie Minogue, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, este concerto solidário conta ainda com a participação do cantor e compositor americano Rufus Wainwright, da poeta, ensaísta e artista visual de ascendência libanesa Etel Adnan, da atriz, modelo e cantora mexicana Danna Paola e da atriz e produtora mexicana Salma Hayek. Em 2014, Kylie Minogue e Mika cantaram juntos num programa de televisão francês. Os fãs esperam que voltem a fazê-lo.