"Que tristeza o que se está a passar com a partida de amigos de toda a vida. Que dor esta notícia que acaba de me chegar": é desta forma que Eládio Clímaco lamenta a morte da atriz Carmen Dolores.

"Sempre tive uma grande admiração e empatia, desde o momento que a vi no palco do teatro Nacional nas tardes 'Garrettianas' no papel de Maria do 'Frei Luís de Sousa'", começou por dizer.

"Falávamos ao telefone com muita frequência. Era a VOZ ÚNICA que adorava escutar. Era correspondido! A minha LINDA SENHORA DE VOZ ÚNICA 'como a tratava, já não mais falará comigo! Esses momentos de cumplicidade e felizes não mais acontecerão!", lamenta.

"Desculpe minha querida CARMEN DOLORES, mas não consigo conter as lágrimas, já de saudade. Pensarei sempre em si até voltarmos a retomar as nossas conversas. Que a dor de seu filho seja acompanhada pelo COSMOS que já a recebeu com todo o AMOR! FIQUE EM PAZ QUERIDA AMIGA", completou.

