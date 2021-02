O mundo do teatro nacional ficou mais pobre. A atriz Carmen Dolores morreu aos 96 anos de idade, perda que já está a ser notada nas redes sociais.

Até ao momento, várias figuras públicas já fizeram questão de prestar a sua homenagem à artista.

"Carmen Dolores (1924-2021)

Amo-a desde que a vi pela primeira vez na RTP, em 'Frei Luís de Sousa', em 1967, interpretando Madalena de Sousa Coutinho. Quis ser ator também por sua causa, pela excelência e ética do seu trabalho. Fiquei pelo caminho mas segui-lhe sempre os passos em palco, na televisão, e as suas palavras ditas e escritas. É a aristocracia do Teatro que está a desaparecer. Irremediavelmente", afirmou Manuel Luís Goucha

Já Ruy de Carvalho afirmou: "Carmen Dolores - 1924-2021"

"A notícia da partida de Carmen Dolores deixa, nos muitos que a apreciavam, no teatro, na cultura e em geral no país, um vazio difícil de preencher. Carmen Dolores foi uma das grandes atrizes da sua geração. Também fez cinema e televisão, mas foi no teatro - arte maior - que deixou uma marca. Lembro-me sempre dela, suave, doce e eternamente bela, em conversas tarde fora nos meus dias da RTP. Paz à sua Alma de artista", disse Nuno Santos

Eunice Munoz também não ficou indiferente e referiu: "Recordarei sempre com saudade a velha amiga Carmen dos filmes, do teatro nacional, a Carmen de voz serena e presença luminosa. Até sempre querida Carmen".

"Até sempre Carmen Dolores. Obrigado por tudo o que nos deu!", sublinhou Ricardo Carriço:

"Obrigada por tanto que nos deu!! Por tudo o que nos deixa!! Jamais a esqueceremos. Mais uma estrela (das maiores) a iluminar-nos do céu. A iluminar o céu. Um abraço fraterno a toda a família", escreveu Sofia Cerveira.

