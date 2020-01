Eládio Clímaco usou esta segunda-feira, dia 13, as suas redes sociais para denunciar publicamente uma situação que considera ser inaceitável. A sua revolta prende-se com as refeições servidas num hospital de Lisboa, nomeadamente no Hospital de Santa Maria.

"Jantar da enfermaria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, servido a um amigo meu agora. Que má gestão, meu Deus. Médicos e enfermeiros cinco estrelas, assim como todo o pessoal auxiliar. Mas isto? Não é bom para ninguém. Nem pessoas, nem orçamentos", declarou, juntando à sua publicação as imagens da referida refeição.

