A telescola continua a despertar as atenções não só dos mais novos, e desta vez foi Eládio Clímaco que não deixou passar em branco um episódio ocorrido na aula de português

Um momento que deixou o apresentador visivelmente desagradado, como o próprio fez saber na sua conta de Facebook, esta sexta-feira.

“Estou a pensar no absurdo da aula de português, do 7.º e do 8.º ano, transmitida, agora mesmo, pela RTP2. Uma passagem do ‘Petit Prince’, de Saint-Exupéry, serve de tema para perguntas feitas aos alunos. É lido um tema da história, já gravado. Agora pasmem! Em brasileiro", começou por escrever Eládio, mostrando o seu descontentamento.

"Será que só eu é que fiquei chocado? É assim que defendem a língua portuguesa? Que esperam destes adultos de amanhã?", acrescentou de seguida.

