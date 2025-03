Carolina Patrocínio é a próxima protagonista de um filme documental da Prime Video, que irá estrear ainda este ano. Contudo, a apresentadora estará a tentar remover as imagens em que Manuel Santana Lopes, o seu ex-agente, aparece.

O tema foi debatido no 'V+ Fama' desta segunda-feira, 24 de março, sendo que a decisão da cara da SIC dividiu as opiniões entre os comentadores do programa.

"Carolina Patrocínio não quer ver Manuel Santana Lopes nem pintado de ouro, e muito menos no seu documentário para a Hola! e a Prime Video. A apresentadora esteve, nos últimos meses, a gravar com a família este projeto onde apareceria o ex-agente e amigo. Agora quer apagá-lo totalmente", começou por contextualizar o apresentador Adriano Silva Martins.

António Leal e Silva, o primeiro a comenta o assunto, mostrou não estar de acordo com a atitude Carolina Patrocínio: "Acho que a história e a vida não se pode apagar. Percebo a Carolina, mas o que aconteceu antes e o que aconteceu depois são coisas diferentes. Eu não faria isso. Se ele fez parte do documentário, é porque ela achou que era importante o suficiente para estar presente".

Guilherme Castelo Branco, por seu turno, "concordou e discordou" do seu colega comentador.

"Percebo perfeitamente o que o António está a dizer, mas se tivesse sido apenas uma questão profissional, talvez a Carolina mantivesse [o Manuel no documentário]", começou por dizer. "Mas, provavelmente, estão a revelar momentos pessoais, em que estavam a partilhar coisas mais íntimas, e a Carolina, tal como já veio dizer, sentiu uma traição muito grande. Embora se tenha descoberto depois, na altura em que ela estava a fazer as gravações já estava a acontecer o que se veio a revelar".

Pedro Capitão, por sua vez, mostrou-se completamente do lado da apresentadora: "O documentário é sobre ela. Se isto que aconteceu a afetou tanto a nível profissional, como a nível pessoal, e se ela tem a oportunidade de excluir uma pessoa que lhe fez mal. Ela que se arme em rainha de copas e lhe corte a cabeça do documentário".

Veja o episódio completo aqui.

Recorde-se que Manuel Santana Lopes era chefe de operações da Notable, uma das agências mais conceituadas no mundo das celebridades e influenciadores digitais.

Terá desviado elevadas quantias de dinheiro - entre os 250 e os 300 mil euros - de celebridades como Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira. A burla foi conhecida depois de a Notable. ter sofrido uma auditoria interna e Manuel Santana Lopes confrontado com o caso e despedido, tal como confirmou a agência através de um comunicado oficial.

Leia Também: De homem de confiança a burlão. A ascensão e queda do agente dos famosos

Leia Também: Carolina Patrocínio e Teotónio Pereira já receberam dinheiro desviado