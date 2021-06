Em Viseu, na quinta de Aurélio Pinto, a competição para conquistar o coração do agricultor começa a ficar acesa. No diário desta segunda-feira, foram transmitidas imagens de um momento de tensão entre Cristiana e Leandra que provam que nenhuma das duas pretendentes quer sair 'derrotada'.

"Esbarram na carapaça da minha indiferença", atirou Leandra durante o pequeno-almoço, quando estava à mesa com Cristiana e Cátia.

Mais à frente na conversa, Cristiana chamou Leandra de "falsa", o que lhe caiu mal. A lisboeta, de 39 anos, contudo, continuou a dar provas da sua autoconfiança e afirmou que "é melhor" do que as duas outras pretendentes.

Cristiana, por sua vez, não se deixou ficar e quis também mostrar que está confiante com a missão de conquistar Aurélio. "Ela pode sair com ele todos os dias, é na minha casa que ele vem dormir. Não é com ela que ele vai dormir", atirou. "Quem é a Leandra? Não sabia o nome dela sequer", ironizou, por fim.

Veja o momento aqui.

Leia Também: Agricultor. Luís Feijão após confissão de Andreia: "Convidava-te à mesma"