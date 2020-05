Com a entrada dos concorrentes do 'Big Brother 2020' na casa, deu-se o oficial início do jogo. Com isto, na parte final da gala, o grupo fez as primeiras nomeações presencialmente e foram revelados os três nomeados desta semana de 'arranque.

Daniel Monteiro, Noélia ou Edmar são os nomes que estão em risco de sair no próximo domingo. Um deles irá juntar-se a Fábio, o primeiro participante expulso da casa.

