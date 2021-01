"Em 2021, ELA está de volta", é desta forma que a RTP anuncia nas suas redes sociais a chegada do novo programa de Filomena Cutela na estação.

"Filomena Cautela volta com o programa mais aguardado do ano. É esperar para ver", promete ainda o canal público na legenda daquela que é o vídeo de apresentação do formato, que será em breve apresentado aos espetadores.

As imagens são para já hilariante, como seria de esperar, e deixam no ar a possibilidade de este programa ter vários segmentos.

Faz ideia do que se trata? Para já, divirta-se com o vídeo abaixo:

