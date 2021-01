Depois de um pequeno interregno, Bárbara Guimarães voltou no sábado, dia 9, à televisão para apresentar o novo programa das manhãs de fim de semana da estação: 'Estamos em Casa'.

O formato, que terá vários apresentadores ao longo das semanas, foi recebido com agrado pelo público e levou Bárbara a usar as suas redes sociais para deixar um agradecimento a todas as mensagens de carinho que foi recebendo ao longo das últimas horas.

"Bom dia, bom dia! Obrigada a todos por terem estado comigo em casa no sábado passado, e obrigada do fundo do por tantas mensagens de carinho e ternura. Uma boa semana para vocês", pode ler-se na sua conta oficial de Instagram.

