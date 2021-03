Cristina Ferreira e a TVI revelaram esta segunda-feira, dia 15, o vídeo de apresentação do novo programa da apresentadora no canal: 'Cristina ComVida'.

"Começaram as obras. Estamos a construir um novo programa", pode ler-se no vídeo onde os protagonistas são a diretora de ficção entretenimento do canal e o ator e humorista Eduardo Madeira - que deverá fazer parte do formato.

Ainda no referido vídeo, Cristina faz uma revelação sobre a data de estreia do programa: 'Cristina ComVida' chega ao pequeno ecrã ainda no decorrer do mês de março.

