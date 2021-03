Miguel Moura, nome artístico de Miguel Pinto, foi a grande surpresa da segunda emissão de 'All Together Now'. Com apenas 20 anos, Miguel cantou em português, não escondeu o sotaque alentejano e com uma voz poderosa conquistou 99 dos 100 jurados.

Apesar de ter brilhado na sua primeira atuação, o jovem de Moura acabou por ser eliminado no duelo final com a concorrente Catarina Castanhas - que passou à semifinal com João Mendonza.

Em entrevista aos jornalistas esta segunda-feira, dia 15, Miguel conta-nos que a sua passagem pelo programa de talentos da TVI "foi uma experiencia muito boa de onde trouxe novas amizades, novas aprendizagens e novos conhecimentos".

"Sinto-me bem porque fiz uma boa prestação, consegui levar um tema do Alentejo e representar o Alentejo que era a minha intenção. Não me sinto revoltado", garante, quando questionado sobre a onda de revolta que surgiu nas redes sociais de espectadores que queriam muito que este não tivesse sido eliminado.

O inesperado convite de Gisela João para um dueto

"Não estava à espera de receber o convite da Gisela João, muito pelo contrário, não estava à espera de nada... mas fiquei muito feliz", conta o jovem ao recordar o momento em que a presidente do júri o convidou para no futuro gravar a seu lado uma das músicas do novo disco da fadista.

"A Gisela queria-me levar para casa e tudo", brinca, lembrando as palavras da artista. "Ela disse que mais tarde me iria contactar para esse dueto", conta ainda, esperançoso de receber uma chamada da fadista.

O telefonema em direto de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira surpreendeu Miguel Moura esta manhã ao telefonar em direto para o programa 'Dois às 10'. A apresentadora quis felicitar o concorrente pela sua incrível prestação e acabou por surpreendê-lo ao revelar que haverá concorrentes repescados até à final de 'All Together Now'. Por isso, ainda há esperança para o Miguel.

"Ainda tenho esperança de volta no grupo de repescagem, não estava à espera da chamada da Cristina Ferreira. Uma pessoa até fica branca", conta, sem esconder o sorriso de felicidade de quem vê abrir-se uma nova possibilidade de realizar o sonho.

Sobre a conversa que já tinha tido anteriormente com a apresentadora de 'All Together Now', Miguel revela: "Ela disse que tinha sempre as portas da TVI abertas para mim, isso ficou marcado na minha memória".

A vida de Miguel Moura

Começou a cantar aos 14 anos "nas festa lá da terra", e só há muito pouco tempo decidiu começar a trabalhar em estúdio com a ajuda de Rogério Caixinha e Rita Caixinha. Há quatro meses lançou o seu primeiro single: 'Tenho de Abalar', e garante que o segundo já está no forno e prestes a ser apresentado ao público.

Apesar de estar agora concentrado em lançar a sua carreira no mundo da música, Miguel Moura deixou os estudos recentemente para ajudar a mãe nas despesas de casa.

"Tive de parar com os estudo porque a minha mãe está a viver sozinha com três filhos, dois menores: o Martim, de três anos, e o Válter, de 15. Via que a minha mãe sozinha não iria conseguir manter muito tempo as despesas", explica, dando conta de que começou a trabalhar no campo, na apanha da azeitona.

Agora, é com orgulho que a mãe Adelaide o vê dar os primeiros passos no mundo da música e pisar o palco do All Together Now'.

"Ela sempre teve orgulho no filho que tem e agora tem ainda mais. Aliás, nos filhos que têm", refere o jovem.

Já sobre o pai, Miguel prefere não falar. O jovem não tem ligação com o progenitor desde que este se separou da mãe.

"Não gosto de falar desse assunto, o que posso dizer é que nunca senti falta dele. Sempre fui feliz porque tenho duas mães guerreiras, a minha mãe e a minha avó. Quem me criou foi a minha mãe sozinha, com a ajuda da minha avó", diz, orgulhoso das suas mulheres da sua vida. "Nunca precisei dele e nem preciso", termina.

