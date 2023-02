Se é fã de Ricardo Araújo Pereira, então esta notícia é capaz de lhe interessar. O conhecido humorista, que apresenta o programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', na SIC, será o próximo grande entrevistado de Daniel Oliveira no 'Alta Definição'.

"No fim de semana em que se assinala três anos de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', com uma grande emissão, no domingo, em direto do Teatro Villaret, onde tudo começou, Ricardo Araújo Pereira vai estar no 'Alta Definição'", informa o apresentador do espaço de conversas.

Ora veja:

