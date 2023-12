A exibição de Eduardo Quaresma frente ao FC Porto, na passada segunda-feira, dia 18 de dezembro, mereceu muitos elogios dos adeptos leoninos e até a namorada do jogador fez questão de reagir à prestação.

Filipa Gonçalves, namorada de Eduardo Quaresma desde 2019, partilhou nas stories do Instagram um vídeo publicado pelo Sporting que reúne alguns dos melhores momentos do defesa no Clássico.

"Mais uma vez demonstraste aquilo que realmente és e principalmente o amor que tens não só ao símbolo que tinhas ao peito como ao que fazes", começou por escrever Filipa.

"Somos nós que ditamos os nossos limites e são com as oportunidades que nos surgem na vida, sejam elas qual forem, que temos de provar principalmente a nós próprios que não há barreiras que impeçam um sonho, ter consciência que todo o esforço e dedicação merecem ser recompensados, com trabalho, foco e determinação nada é impossível e tu não és exceção! Continuar a trabalhar dia após dia enquanto fazes aquilo que mais gostas de fazer, ainda muito está por vir, é um orgulho ver-te jogar! Brilha, meu amor", concluiu Filipa.



© Instagram/Filipa Gonçalves

