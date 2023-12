Em Alvalade há, por estes dias, uma estrela que brilha mais do que todas as outras. O seu nome é Viktor Gyökeres, de nacionalidade sueca, e aos 25 anos promete dar muito que falar no mundo do futebol.

Depois de mais uma exibição de luxo na noite de ontem, 18 de dezembro, frente ao FC Porto, que abrilhantou com um golo e uma assistência, o avançado tornou ainda mais inevitável que o seu nome seja familiar para todos os portugueses, até mesmo para aqueles que não têm o Sporting no coração.

Já no caso de Viktor Gyökeres, do lado esquerdo do peito está Amanda Nildén, a sua cara-metade. Os dois conheceram-se nos escalões de formação do emblema sueco F Brommapojkarna e partilham uma mesma paixão: Amanda também é futebolista e atualmente joga na Juventus, em Itália. O romance é acompanhado de muito perto por alguns jornais britânicos há já vários anos.

Na história de amor de Viktor e Amanda há ainda dois detalhes curiosos. Para além de terem ambos 25 anos, os dois representam a seleção sueca nos seus respetivos escalões. Por outro lado, dentro de campo, há uma grande diferença: enquanto o atleta do Sporting é avançado e marca dezenas de golos por época, Amanda é defesa central e evita que as adversárias concretizem.

Em junho passado, de acordo com a imprensa desportiva portuguesa, Amanda Nildén foi sondada pelo Sporting, que queria reforçar o plantel feminino com a sua contratação. O negócio acabou por não acontecer e a jogadora permaneceu na Vecchia Signora.

A viverem separados, Viktor Gyökeres e Amanda Nildén não desistem do amor que os une mas a relação é mantida com discrição, sem partilhas nas redes sociais e sem demonstrações públicas de afeto.

