Eduardo Madeira sempre admitiu ser um 'bom garfo' que não nega os prazeres da vida à mesa, contudo, o comediante terá de fazer sacrifícios até abril, uma vez que tem de perder 15 quilos para a personagem de um novo filme que irá começar a gravar em breve.

"Vou rodar um filme em abril e até lá deveria perder, segundo o realizador, 15 quilos. Vamos ver o que acontece", disse, entre gargalhadas, numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro esta quarta-feira, 21 de fevereiro.

"Para isso vou ter de fazer uma espécie de um retiro. Não posso estar com amigos, nem com a minha mulher no sentido de almoçarmos ou jantarmos os dois, que é uma coisa quase sagrada para nós", acrescenta.

"Temos de fazer um retiro e levar a coisa a sério", diz, por fim, sem adiantar grandes pormenores sobre este novo projeto.

