Eduardo Madeira usou a sua conta no Instagram para manifestar descontentamento com o serviço de eletricidade.

O humorista partilhou uma 'selfie' com um ar sério, mostrando-se aborrecido pelo facto de estar há três dias à espera que a empresa vá a sua casa ligar a eletricidade.

"Há três dias sentado à porta de casa à espera que a Galp me venha ligar a eletricidade. Depois de falar com várias pessoas do Call Center com a maior arrogância de que há memória recebi ontem uma mensagem a dizer que montavam hoje de manhã a eletricidade. São 17h20. Não fazia ideia de que a Galp era assim tão incompetente e inconsequente no seu serviço. Quem me paga o prejuízo de agendarem um serviço e não cumprirem?", escreveu o humorista, tendo recebido diversas mensagens de seguidores a dizerem que passaram por situações semelhantes.

