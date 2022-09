Eduardo Madeira declarou-se à mulher, Joana Machado Madeira, numa publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, 7 de setembro.

Uma mensagem que chega numa data especial, como explica na mesma.

"Nove anos a olhar para este pedaço de mau caminho e não me canso. Não me canso mesmo. Foi no dia 7 de setembro de 2013 que demos o nó. E foi um nó de oito, daqueles de marinheiro, que nem ventos nem tempestades conseguem abalar. Parabéns, gostosa", escreveu.

De recordar que Eduardo e Joana Machado Madeira são pais de duas meninas, Leonor e Carolina. O humorista é ainda pai de um jovem, Rodrigo, fruto de uma relação anterior.

