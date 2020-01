Eduardo Madeira foi uma das figuras públicas a marcar presença na inauguração do novo espaço em Lisboa, Madalena Beautique Hotel, cujo conceito teve como principal inspiração a mulher. Este foi o tema que serviu de remate para a descontraída conversa que o Fama ao Minuto teve com o humorista.

"A figura feminina para mim é muito importante porque é a mãe, primeiro e no fundo a Terra, que é a nossa mãe maior. Depois é a mulher e a filha. É talvez a figura mais importante do nosso universo", sublinhou.

Questionado se é difícil viver com duas mulheres em casa, neste caso a companheira, Joana Machado Madeira e a filha, Leonor, de cinco anos, o comediante revelou-se divertido na resposta. "É um bocadinho porque elas falam bastante", diz enquanto se ri.

Entretanto acrescentou: "Mas é maravilhoso porque são uma alegria constante. Acho que os homens são menos interessantes, são mais básicos. As mulheres são cheias de nuances e não conseguimos perceber o que é que está ali a acontecer".

E como é que lida com estas nuances, perguntou-se: "Não sou muito crente na cena dos signos e tal, mas na verdade diz-se que as pessoas gémeos são pessoas que alternam entre a euforia total e os momentos mais tristes. A Joana é assim. Ela pode estar de manhã super eufórica e bem disposta e à tarde 'ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida'. Do nada. É uma montanha russa".

"Na verdade faz parte. Tenho de aceitar e compreender. Temos que ir adaptando. Essa é a magia. É uma viagem. Acho que é isso que são as mulheres: uma viagem exótica, perigosa até", completou.

Questionado ainda acerca das controversas publicações que Joana faz, por vezes, na sua conta de Instagram, Eduardo afirmou: "De vez em quando vem com uma ideia, eu ouço-a e dou uma perspetiva diferente. É uma cena dela, é o que ela pensa. Na verdade, o que é que posso fazer? É uma personalidade forte. Há coisas que quer pôr e eu digo 'isso é que não'. Às vezes ponho um bocadinho de água na fervura, porque ela é mesmo impulsiva", confessou.

Ainda assim e apesar de todos os desafios, o comediante não perde o fascínio pela atual companheira, com quem está casado há seis anos: "É muito genuína, é uma pessoa que 80% das vezes é extremamente alegre e puxa toda a gente atrás. Essa alegria de viver para mim foi muito importante e uma das coisas que me levou a apaixonar por ela".

Madeira ainda nos falou dos seus projetos atuais. Neste momento encontra-se a gravar a segunda temporada da série 'A Patrulha da Noite', da RTP1. Este ano planeia também lançar um livro - uma "espécie de dicionário alternativo da língua portuguesa" - que deverá servir como "base" de um novo espetáculo.

