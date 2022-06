As últimas notícias dão conta de que o pai do antigo concorrente do reality show terá sido implicado numa operação policial.

Edmar, antigo participante do 'Big Brother 2020', usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para reagir a uma notícia que dá conta de que o seu pai, Amílcar Teixeira, e o marido de Sónia Jesus, Vítor Soares, montaram uma alegada rede de tráfico de droga nas galas do reality show da TVI. " [...] isso é mentira. O meu pai só foi às galas uma vez em 2020 e eu saí nessa noite. E no 'Duplo Impacto' ele nem foi convidado ou esteve envolvido", esclareceu Edmar, respondendo assim aos rumores. Sónia Jesus e Edmar participaram ambos em 'BB 2020' e 'Big Brother - Duplo Impacto', factos que terão dado origem à especulação. O marido da empresária, Vítor Soares, terá sido alegadamente detido por estar envolvido numa rede de tráfico de droga. Após ter sido divulgada a detenção do marido de Sónia, que já reagiu ao sucedido, a imprensa avançou com a informação de que também o pai de Edmar terá sido alegadamente detido pelo mesmo motivo. Leia Também: Marido de Sónia Jesus alegadamente detido. Joana do BB reage e é arrasada