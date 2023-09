Ed Sheeran publicou na sua página de Instagram um vídeo que mostra a surpresa que fez a uma fã, tendo-se deslocado até casa da mesma.

No vídeo, o cantor aparece a tocar num piano e a cantar para a fã o tema 'Wake Me Up'. Na publicação que fez na rede social aproveitou para revelar um projeto especial.

O artista contou que gravou uma versão do próximo álbum, 'Autumn Variations', em casas de alguns dos seus fãs.

"O álbum 'Autumn Variations' gravado na sala de estar dos fãs será lançado em breve, o álbum propriamente dito será lançado no dia 29 de setembro", destacou ainda.

