Ed Sheeran surpreendeu um casal ao invadir a cerimónia de casamento em Las Vegas. O cantor deu ainda a oportunidade de os fãs conhecerem um pouco do que será o seu próximo álbum.

Aconteceu depois de ter cancelado o espetáculo que tinha agendado na cidade devido a "problemas técnicos", relata o Daily Mail.

Os noivos estavam a dar o nó quando ficaram de 'boca aberta' com a entrada surpresa de Ed Sheeran a cantar e a tocar com mais quatro artistas no coro a acompanhá-lo. Este momento único foi depois destacado na página de Instagram do músico. Veja abaixo:

Leia Também: Ed Sheeran adia concerto horas antes de subir ao palco