Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao revelar, na noite desta quinta-feira, que foi pai pela segunda vez.

"Quero que saibam que tivemos mais uma menina. Estamos apaixonados por ela e embevecidos por sermos uma família de 4", escreveu.

As palavras do músico acompanham a imagem de umas meias de bebé. Foi também desta forma que deu a notícia do nascimento da primeira filha.

Ed Sheeran foi pai pela primeira vez em 2020, da pequena Lyra Antarctica. As duas meninas são fruto da relação com Cherry Seaborn.

