Ed Sheeran decidiu homenagear o amigo Jamal Edwards, que morreu em fevereiro do ano passado.

O músico dedicou ao DJ e produtor um novo tema, lançado na quinta-feira.

"Yo Jam, esta é uma carta para ti", começa por referir Ed Sheeran no tema, no qual canta em ritmo de rap.

"Desde a última vez que conversámos, tornei-me pai de dois filhos, tento viver a vida com um sorriso, mas isso tem sido mais difícil de fazer. Porque tudo que quero fazer é falar sobre ti, mas as lágrimas não me deixam falar sobre ti", canta ainda.

O DJ e empresário musical Edwards morreu em 20 de fevereiro do ano passado aos 31 anos.

