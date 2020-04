Como mãe de três filhas e à espera de mais um, Carolina Patrocínio vai partilhando as suas experiências relacionadas com a maternidade com os seguidores do Instagram. Recentemente, através das InstaStories, a apresentadora confessou que tentou fazer uma atividade diferente com as meninas, mas que não correu como esperava.

"Uma vénia a todas as mães que vejo no Instagram (todas felizes) a fazerem ateliers diariamente", afirmou numa das imagens.

"É um pesadelo. Já sujaram roupa, tapetes, internaram tudo e acabei sozinha a fazer a experiência", confessou.

