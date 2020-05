Pedro Lima surpreendeu os seguidores com uma rara fotografia em que aparece ao lado do pai. Uma imagem que foi captada este fim de semana, revelando que esteve com o progenitor, mas com "cuidado" por causa do novo coronavírus.

"A alegria do avô Liminha por poder assistir aos netos na brincadeira", começou por escrever na legenda das imagens publicadas no Instagram, onde mostra o pai a ver os seus filhos a brincar.

"Temos de proteger a saúde dos mais vulneráveis e para isso é preciso cuidar dos afectos. Há muitos avós que têm nos netos o principal propósito das suas vidas e tirarem-lhes isso é atingirem também a sua saúde. Com o recomendado cuidado conseguimos reduzir hoje o distanciamento para recuperar um pouco de ânimo para mais alguns dias", destacou de seguida.

Recorde-se que Pedro Lima e a companheira, Anna Westerlund, têm quatro filhos em comum, Clara, Emma, Max e Mia. O ator é ainda pai de João Francisco, fruto de uma relação anterior.

