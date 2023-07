A TVI anunciou esta quarta-feira, dia 12 de julho, o nome do próximo convidado do programa de entrevistas 'Conta-me', que vai para o ar aos sábados.

O canal irá apostar numa conversa intimista entre Maria Cerqueira Gomes e Bernardo Sousa, o piloto madeirense que atualmente namora com Bruna Gomes.

No vídeo de promoção da emissão, já divulgado pela TVI, ouve-se Bernardo a falar precisamente sobre esta relação.

"O Bernardo é o mesmo, a essência é a mesma. Ela poluiu foi os demónios do Bernardo. Eu tinha coisas muito boas, que estão cá e que continuam a haver e ela puxa o melhor de mim", começou por dizer.

Questionado sobre como se vê daqui a 10 anos, respondeu: "Com dois filhos, com a Bruna, com saúde e o resto vem por acréscimo".

Veja abaixo o vídeo em causa e confira na galeria as imagens desta entrevista.

Leia Também: Bruna Gomes quis saber como seria a sua filha... e o resultado foi este