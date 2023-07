Numa altura em que os fãs imploram por um bebé, Bruna Gomes acrescenta 'lenha à fogueira' e acaba de partilhar uma brincadeira que aumenta ainda mais esta vontade.

A influenciadora brasileira recorreu à inteligência artificial para simular fotografias da sua filha, tendo depois partilhado as imagens do resultado final nas redes sociais.

"Já passou da uma da manhã em Portugal e eu aqui rindo alto com as fotos de inteligência artificial", escreveu Bruna na legenda da publicação.

Os fãs, encantados com as imagens, deixaram vários elogios e reforçaram que querem ver a vencedora do 'Big Brother — Desafio Final' com um bebé nos braços.

Vale lembrar que Bruna Gomes namora com Bernardo Sousa. O casal conheceu-se no reality show da TVI.

