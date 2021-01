Teresa prometeu e cumpriu, a concorrente de 'Big Brother - Duplo Impacto' desistiu do reality show ao final da tarde desta segunda-feira (dia 25 de janeiro).

Teresa decidiu abandonar o jogo depois de na gala de domingo os concorrentes terem sido informados de que Sofia Sousa, ex-nora da jogadora, ia entrar na casa e fazer parte do leque de participantes e candidatos ao prémio.

Teresa quer preservar a relação com a mãe da sua neta, Yasmin, filha de Sofia e Tierry, e evitar que um programa de televisão venha a gerar discórdia na família.

"Fiquei muito contente com a decisão da Sofia entrar, é uma excelente jogadora, só que isto é um jogo muito matreiro e pode prejudicar a minha relação com a Sofia. Não vou, de maneira nenhuma, colocar o meu ambiente familiar num jogo", justifica Teresa no momento da sua saída.

Teresa lembra os problemas que a família viveu no passado depois de Sofia e o seu filho, Tierry, terem entrado juntos na 'Casa dos Segredos'. "No passado tivemos um problema que abalou muito a família", lembra, dando conta de que levou tempo até a família "reconstruir" a relação.

"Espero que a Sofia entre e que ganhe, mas qui dentro do jogo não vou correr o risco de voltarmos a passar por aquilo que passámos há oito anos", completa, sem conseguir conter as lágrimas e garantindo que a sua desistência é "uma prova de amor".

