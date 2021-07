Mariana Pacheco é uma mulher apaixonada. A atriz, de 29 anos, assumiu o seu relacionamento com Diogo Leite através de uma bonita publicação na sua conta de Instagram.

Para acompanhar o romântico retrato Mariana escolheu o seguinte poema:

"Eu quero uma casa no campo

Onde eu possa compor muitos rocks rurais

E tenha somente a certeza

Dos amigos do peito e nada mais

Eu quero uma casa no campo

Onde eu possa ficar no tamanho da paz

E tenha somente a certeza

Dos limites do corpo e nada mais

Eu quero carneiros e cabras

Pastando solenes no meu jardim

Eu quero o silêncio das línguas cansadas

Eu quero a esperança de óculos

E meu filho de cuca legal

Eu plantar e colher com a mão

A pimenta e o sal

Eu quero uma casa no campo

Do tamanho ideal, pau-a-pique e sapê

Onde eu possa plantar meus amigos

Meus discos e livros e nada mais".

Recorde-se que em junho o músico também já tinha partilhado uma fotografia com a atriz:

